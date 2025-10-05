Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi!

Kazdağları, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Renkli ve neşeli anlara sahne olan şenliğin en dikkat çeken etkinliği ise bal yeme yarışması oldu.

İKİ DAKİKADA BİR KİLO BAL YEDİ

Etkinlikler, Kazdağı Milli Parkı sınırlarında yer alan Mass Kazdağları Kamping alanında başladı ve Kazdağı Bal Ormanı’ndaki şenliklerle devam etti. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcılar iki dakika içerisinde en fazla balı yemek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, iki dakika içinde tam 1 kilogram bal tüketen yarışmacı hem birinci oldu hem de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

DÖRT KAT DAHA DEĞERLİ

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları’na özgü Siyah Bal’ın Amerika’da gerçekleştirilen prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste birincilik elde ettiğini söyledi. Ayrıca yapılan analizlerin sonucuna göre bu balın, Türkiye’de ve dünyada bilinen en kaliteli ballardan dört kat daha değerli olduğunun bilimsel olarak ortaya konduğunu vurguladı.