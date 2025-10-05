Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi!

Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bal, Şenlik, Yarışma, Kazdağları, Rekor, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kazdağları’nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Bal Hasat Şenliği'nde, iki dakikada bir kilo bal yiyen yarışmacı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kazdağları, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Renkli ve neşeli anlara sahne olan şenliğin en dikkat çeken etkinliği ise bal yeme yarışması oldu.

İKİ DAKİKADA BİR KİLO BAL YEDİ

Etkinlikler, Kazdağı Milli Parkı sınırlarında yer alan Mass Kazdağları Kamping alanında başladı ve Kazdağı Bal Ormanı’ndaki şenliklerle devam etti. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, katılımcılar iki dakika içerisinde en fazla balı yemek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, iki dakika içinde tam 1 kilogram bal tüketen yarışmacı hem birinci oldu hem de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi! - 1. Resim

DÖRT KAT DAHA DEĞERLİ

Kooperatif Başkanı İlhan Deveci, Kazdağları’na özgü Siyah Bal’ın Amerika’da gerçekleştirilen prestijli Uluslararası Bal Yarışması’nda 8 yıl üst üste birincilik elde ettiğini söyledi. Ayrıca yapılan analizlerin sonucuna göre bu balın, Türkiye’de ve dünyada bilinen en kaliteli ballardan dört kat daha değerli olduğunun bilimsel olarak ortaya konduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar varMasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi! Ortalama bir otomobil ağırlığında - YaşamDevasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi! Ortalama bir otomobil ağırlığındaSıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - YaşamGün belli oldu! Yeni soğuk hava dalgası geliyorFilistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya'da konserleri iptal edildi - YaşamFilistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya'da konserleri iptal edildiKim Milyoner Olmak İster'de 200.000 TL'lik soru açıldı! Yarışmacı cevabı bilmesine rağmen seyircileri şaşırttı - YaşamDoğru cevabı bildi ama cevaplamadan çekildi!Kayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği var - YaşamKayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği varEskişehir’in son ustası! Asırlık dikiş makinelerini gözü kapalı tamir ediyor - YaşamHobi olarak başladı, şehirdeki tek usta oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...