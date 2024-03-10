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Kazdağları’nda orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kazdağları’nda orman yangını
Yangın, Orman, Edremit, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kazdağları eteklerinde zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde Pınarbaşı kırsal mahallesi Yalama mevkiinde zeytinlik alanda budama yapılırken başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sirayet etti.

Yangın ihbarının ardından Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Sarp arazide ekipler, mahalle sakinlerinin yardımıyla zorlu bir çalışma ile yangını yaklaşık 300 metrekarelik alanda kontrol altına almayı başardı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.                               

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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