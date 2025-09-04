Her yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da kavga ettiği kişiyi tüfekle öldüren zanlı, saklandığı mağarada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz ay Recep T. ve Y.E. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan kavgada Recep T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti.
Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MAĞARADA YAKALANDI
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda mağarada jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
