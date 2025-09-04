Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Her yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı

Her yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her yerde aranan cinayet zanlısı mağarada yakalandı
Afyonkarahisar, Cinayet, Jandarma, Yakalama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da kavga ettiği kişiyi tüfekle öldüren zanlı, saklandığı mağarada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz ay Recep T. ve Y.E. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan kavgada Recep T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MAĞARADA YAKALANDI

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda mağarada jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aziz İhsan Aktaş operasyonunda 2 tutuklama daha!Bu akşam maç var mı? 4 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da dehşete düşüren olay! Çocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdü - 3. SayfaÇocuklarının gözü önünde Müesser'i öldürdüManisa'da gece saatlerinde yangın paniği - 3. SayfaManisa'da gece saatlerinde yangın paniğiİzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı - 3. Sayfaİzmir açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandıSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaSamsun'da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandıTrabzon'da elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti - 3. SayfaElektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaAlev alan araçta sıkışıp feci şekilde can verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...