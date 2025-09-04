Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8’i yabancı uyruklu 46 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar sonucu 8’i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

