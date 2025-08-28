Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini...

Avcılar'da hurdacı Sinan Ünal'ı kaçıran 3 şüpheli hakkında 9 yıl 4 aydan 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin baba Recep Ünal'dan önce 12 milyon lira ardından 13 milyon lira para istediği ve "Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz" mesajları iddianamede yer aldı.

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz aralık ayında babasının hurda dükkânında çalışan Sinan Ünal (36) kendini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından fidye için kaçırıldı. Şüpheli şahıslar baba Recep Ünal'ı arayarak 12 milyon TL fidye istedi. Olayın duyulması ile telaş yapan fidyeciler Ünal'ı Silivri'de bir araziye bırakıp kaçsa da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz yıl aralık ayında filmlere konu olacak bir olay yaşandı.

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 1. Resim

Tahtakale Mahallesi'nde hurdacılık yapan Recep Ünal'ın dükkanına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, 'kameralara bakacağız' bahanesiyle bir süre oyalandıktan sonra dükkanda bulunan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek kaçırdı.

12 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Şüpheliler bir süre sonra da babayı arayıp 12 Milyon TL fidye istedi ve fidyeyi vermediği takdirde oğlunu öldüreceklerini söylediler.

Yaşadıkları üzerine polis karakoluna başvuran baba Recep Ünal, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin baba Recep Ünal'ı ara ara arayarak taleplerde bulunduğu öğrenildi.

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 2. Resim

"HER YANLIŞTA 1 MİLYON LİRA ARTIRACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre o konuşmalardan birinde şüpheli şahıs Recep Ünal'a şunları söyledi:

"Polisi aramayın demiştik. Aramışsınız. Fiyatı 12 Milyon TL'den 13 Milyon TL'ye çıkardık. Her yanlışında 1 Milyon TL artıracağız. Şu anda bir ayağını kırdık. Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz"

Şüpheliler olayın basın tarafından da duyurulmasının ardından paniğe kapılarak Sinan Ünal'ı Silivri'de yol kenarına atarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin Çerkezköy'e kaçtığı tespit edildi.

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 3. Resim

Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler Fatih E., Sedat K., Sevilay S. ve Şahin Serdar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 4. Resim

39 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede Fatih E., Sedat K. ve Sevilay S.'nin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' ve 'mala zarar verme suçlarından' 9 yıl 4 aydan 39 yıla kadar hapsi istendi.

Şahin Serdar Ş.'nin de farklı suçlardan değişen oranlarda cezası istendi. İddianame Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

