Iğdır'da kan donduran olay! 2 yengesini de katletti

Iğdır'da 73 yaşındaki adam, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı. Jandarma şahsın bulunması ve cinayetlerin sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

ORACIKTA CAN VERDİLER

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.