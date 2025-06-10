İki grup birbirine girdi! 5'i kadın 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Arbede sonucunda 5'i kadın toplam 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Adıyaman'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sincik ilçesi Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin de kadın olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise kavga nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.