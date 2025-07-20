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Irmağa kaçan topun peşine koşan liseli Özgür kayıplara karıştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya, Kayıp, Lise Öğrencisi, Serik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da ailesi ile birlikte gittiği mesire alanında ırmağa kaçan topunu almak isteyen 16 yaşındaki lise öğrenicisi akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Köprüçay ırmağının bulunduğu Şahintepesi mevkiine ailesi ile birlikte piknik yapmaya giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Y., aynı bölgede piknik yapan diğer çocuklarla top oynamaya başladı. İddiaya göre, suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına giren akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Irmağa kaçan topun peşine koşan liseli Özgür kayıplara karıştı! - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

112 Acil çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, suda arama çalışmalarına başladı. Bölgede AFAD ve diğer ekipler de çalışmalara destek verirken akıntıya kapılarak kaybolan Özgür Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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