İş arkadaşı tarafından katledildi! Gülizar'ın öldürüldüğü anlar ortaya çıktı

Şırnak'ta çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürülen Gülizar Yıldız, bıçaklandığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Silopi İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada çalışan R.K. ile Gülizar Yıldız (29 ) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda R.K., eline geçirdiği bıçakla Yıldız'a saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli R.K.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.