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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açıldığını duyurmuştu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarına dün, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla gelen bir şüpheli, havaya 5 el ateş açmış ve polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce  "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret'' suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edilen şahıs bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet'', ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' ve ''mala zarar verme'' suçlarından hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla Başkonsolosluk yakınına gelen şüpheli, havaya 5 el ateş etmiş ve polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan şüphelinin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret'' suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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