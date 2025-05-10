Netanyahu'ya değil, eşine seslendi! İsrailli esirden isyan dolu sözler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail vatandaşı bir esirin daha videosunu paylaştı. İsrailli esir, Gazze'de kaç esirin olduğunu sorusunun Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'ya sorulmasını istedi. İsrailli esirin isyan dolu sözleri dikkat çekti.

7 Ekim 2023'te yapılan saldırıyı bahane ederek katliam yapan işgalci İsrail, Gazze'ye yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail'in saldırılarında sadece Filistinliler değil, Hamas'ın elindeki esirler de zarar görüyor. Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları elindeki bir esirin daha videosunu paylaştı. İsrail'e isyan dolu açıklamalar yapan esir, Gazze'deki esir sayısının Netanyahu'nun eşine sorulmasını istedi. Esir, "Sara, evimize dönmemiz için bu sayının kaç olmasını istersin söyle. Kaç kişi daha ölmeli" dedi.

GAZZE'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR HEPİMİZİN SONU OLACAK

Kassam Tugayları'nın yayınladığı yeni görüntülerde, daha önce de birlikte video çeken ve "Gazze'de yeniden başlayan saldırıların hepsinin sonu olacağını" söyleyen 2 İsrailli esir yer aldı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZOR DURUMDAYIZ

Esirlerden birinin kolunda serumla yattığı videoda diğer esir, arkadaşının durumuyla ilgili bilgi verdi.

Arkadaşının fiziksel ve psikolojik olarak çok zor durumda olduğunu anlatan esir, savaşın devam edeceğini öğrendiklerinden beri arkadaşının kendisine zarar vermekten geri durmadığını, birkaç gün önce kendisine yine zarar vermeye kalktığını, bir Kassam mensubuyla birlikte buna engel olduklarını söyledi.

YEMEK YEMEYİ BIRAKTIK, UYKU BİLE UYUYAMIYORUZ

Hasta bir şekilde yatan arkadaşının yiyip içmediğini, zaten çok az yiyecekleri olduğunu kaydeden esir, "Ne bekliyorsunuz anlamıyorum, serumların bitmesini mi bekliyorsunuz. Onu yalnız bıraktığımda ne olacak. Bu nedenle ben de yemek yemeyi bıraktım. Arkadaşımın kaderi benim kaderim. Kaderimiz sizin elinizde. Hayatımız kritik bir hal aldı. Uyku bile uyuyamıyoruz." dedi.

PİLOTLARIN SALDIRMAMA KARARI MEMNUNİYET VERİCİ

Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanan bildirilere de değinen esir, "Pilot kardeşlerimizle gurur duyuyorum, çünkü havada uçup da bizim için tehlike oluşturmamaya karar verdiniz ve bildirileri imzaladınız. Ama hala uçan ve biz sivilleri bombalayan pilotlar var. Sizler ailelerinize ve bizim ailelerimize ne diyorsunuz." diye sordu.

ESİRLERİN SAYISINI SARA NETANYAHU'YA SORUN

İsrail halkına seslenen esir, "Esirlerin sayısını bilmek istiyorsanız Sara Netanyahu'ya (Binyamin Netanyahu'nun eşi) sorun. Görünen o ki, o sizin bilmediklerinizi biliyor. Sara, evimize dönmemiz için bu sayının kaç olmasını istersin söyle. Kaç kişi daha ölmeli. 10-15 mi olsun, yoksa 20 ya da daha çok mu?" ifadesini kullandı.

Esir, "Bu savaş neden hala devam ediyor bana söyleyin. Çıldırdınız mı, 19 ay oldu. Ne olması gerekiyor da olmadı. Ne yapmak gerekiyordu da yapmadınız." diyerek isyan etti.