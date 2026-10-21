İstanbul Esenyurt'ta sıcak saatler! Kuyumcuya kurşun yağdırdı
İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledikten sonra gasp ettiği otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta bulunan kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile kuyumcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahlı olarak geri döndü ve kuyumcu dükkanına ateş açtı.
ECZANE ÇALIŞANI YARALANDI
Saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.
Şüpheli, araç sahibini silah zoruyla araçtan indirip otomobili gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek bölgede inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan şüphelinin kuyumcu dükkanına saldırdığı ve gasp ettiği otomobille kaçtığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin ateş açtıktan sonra koştuğu ve ardından gasp ettiği otomobille kaçtığı anlar yer alıyor.