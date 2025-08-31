Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu

İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda tır devrildi, uzun trafik oluştu
Trafik Kazası, Otoyol, Yaralanma, Kuzey Marmara Otoyolu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden sebze yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Sebzeler yola saçılırken, kilometrelerce trafik oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli içerisinde seyir halindeki tır, lastiğinin patlatması sonucu devrildi. Sebze kasaları yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

LASTİĞİ PATLADI, DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgileri göre, kaza Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönü Riva Tüneli içerisinde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp duvara çarparak devrildi.

İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu - 1. Resim

SEBZELER YOLA SAÇILDI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Sebzeler yola savrulurken, sürücü hafif şekildi yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın 1.5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! ASSAN'ın sahibi Emin Öner ve müdür Gürcan Okumuş'a tutuklama talebiAkdeniz'de onlarca tekne Gazze için yola çıktı! Tek bir hedefleri var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı - 3. SayfaYoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı!Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi - 3. SayfaEhliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdiAfyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu - 3. SayfaAfyonkarahisar'da kanlı senaryo! Para için katil olduBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var - 3. SayfaBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı varTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kamerada - 3. SayfaTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kameradaHatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı! - 3. SayfaAnne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...