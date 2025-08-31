İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli içerisinde seyir halindeki tır, lastiğinin patlatması sonucu devrildi. Sebze kasaları yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

LASTİĞİ PATLADI, DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgileri göre, kaza Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönü Riva Tüneli içerisinde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp duvara çarparak devrildi.

SEBZELER YOLA SAÇILDI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Sebzeler yola savrulurken, sürücü hafif şekildi yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın 1.5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.