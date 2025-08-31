Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi

Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi
Diyarbakır, Kaza, Otobüs, Otomobil, Ehliyetsiz Sürücü, Çocuk Ölümü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile bir otomobil kavşakta kazaya karıştı. Ehliyetsiz bir şekilde yola çıkan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü ile yolcu olan 13 yaşındaki kuzeni kaza sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde elim bir kaza yaşandı. Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta belediye otobüsü ile otomobil kaza yaptı. 

U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobilin karıştığı kazada bir çocuğun hayattan kopması hüzne boğdu.

Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi - 1. Resim

Kazada, otomobil sürücüsü N.A ile araçtaki kuzeni V.A. (13) yarandı.

Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi - 2. Resim

Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 13 yaşındaki V.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi - 3. Resim

Tedavisinin ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki N.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Rayo Vallecano - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı - 3. SayfaYoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı!Afyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu - 3. SayfaAfyonkarahisar'da kanlı senaryo! Para için katil olduBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var - 3. SayfaBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı varTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kamerada - 3. SayfaTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kameradaHatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı! - 3. SayfaAnne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı - 3. SayfaEsenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...