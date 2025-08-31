Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi
Diyarbakır'da belediye otobüsü ile bir otomobil kavşakta kazaya karıştı. Ehliyetsiz bir şekilde yola çıkan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü ile yolcu olan 13 yaşındaki kuzeni kaza sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde elim bir kaza yaşandı. Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta belediye otobüsü ile otomobil kaza yaptı.
U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobilin karıştığı kazada bir çocuğun hayattan kopması hüzne boğdu.
Kazada, otomobil sürücüsü N.A ile araçtaki kuzeni V.A. (13) yarandı.
Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 13 yaşındaki V.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki N.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
