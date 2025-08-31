Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Konya’nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Cevade S. idaresindeki otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak savrularak durabildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
