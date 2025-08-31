Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Cevade S. idaresindeki otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak savrularak durabildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

