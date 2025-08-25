Konya'da korkunç infaz! Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da bir otomobil kurşunların hedefi oldu. Aracın içindeki M.K ile 11 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.
Konya'nın merkezinde kan donduran bir infaz yaşandı.
ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta bir sitenin bahçesinde amca M.K. (33) ile yeğeni S.K'nin (11) içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AMCA DA YEĞENİ DE ÖLDÜ
Yapılan incelemede, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
HER YERDE ARANIYORLAR
Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
