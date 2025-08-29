İstanbul'da 14 güzellik salonuna baskın: Dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltında

İstanbul'da güzellik salonlarına ‘nitelikli dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan dolayı operasyon yapıldı.

14 GÜZELLİK SALONUNA BASKIN

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.

HANUTÇULUK YAPAN 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.