Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da 14 güzellik salonuna baskın: Dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltında

İstanbul'da 14 güzellik salonuna baskın: Dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırma, Güzellik Salonu, İstanbul, Baskın, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'deki 14 güzellik salonuna dolandırıcılık iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da güzellik salonlarına ‘nitelikli dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan dolayı operasyon yapıldı.

14 GÜZELLİK SALONUNA BASKIN

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.

HANUTÇULUK YAPAN 18 KİŞİ GÖZALTINDA

Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Borsa yatırımcısı bu hafta üzüldü! ‘Altın’dan son dakika rekoru geldiSarıyer - Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç şifresiz yayınlanacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var! - 3. Sayfaİstanbul'da diş kliniğinde patlama: Yaralılar var!Nevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştü: O anlar kamerada - 3. SayfaNevşehir'de korku dolu anlar! Dengesini kaybeden turist vadiye düştüAdana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti - 3. SayfaAnlaşmazlık yaşadığı kiracısını feci şekilde katlettiAtış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaAtış poligonunda facia! Başından vurulmuş halde bulunduEsenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi - 3. Sayfa'Çekiçli' miras kavgası! Ablasının arabasının camını böyle indirdiZayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı - 3. SayfaDoktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...