İstanbul'da 14 güzellik salonuna baskın: Dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltında
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'deki 14 güzellik salonuna dolandırıcılık iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da güzellik salonlarına ‘nitelikli dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan dolayı operasyon yapıldı.
14 GÜZELLİK SALONUNA BASKIN
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.
HANUTÇULUK YAPAN 18 KİŞİ GÖZALTINDA
Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak