Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı

İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan dükkanın arka cephesindeki duvar yıkıldı. Depodaki kumaş topları ise binanın bahçesine düştü. Sese uyanan mahalleli deprem oldu sandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi G-26 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan kumaş dolu iş yerinin arka cephesindeki duvar, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. 

İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı - 1. Resim

İNSANLAR GÜRÜLTÜYE UYANDI

Yıkılan binanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri ihbarda bulunarak polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve belediye ekiplerini haberdar etti. Olay yerine gelen ekipler yıkılan duvarın yer aldığı binada incelemelerde bulundu.

İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı - 2. Resim

Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri de duvarın yıkıldığı alanda incelemede bulundu. İncelemeler sonrası, belediyeye ait mühendislerin olay yerinde detaylı inceleme yapmasına karar verildiği öğrenildi.

İstanbul'da sıcak saatler! İnsanlar deprem sandı, ihbar yağdı - 3. Resim

DEPREM KORKUSU YAŞANDI!

Duvarın yıkıldığı binanın sakinlerinden Celal Yurdukutlu, "22.30 sıralarında evde oturuyorduk. Bir anda depremvari bir ses geldi. Korkuyla mutfak camından baktığımızda zemin kattaki binanın duvarının yıkıldığını ve içerideki kumaş toplarının dışarı fırladığını gördük. Bununla beraber dükkana ait olan pencereler de dışarı çıkmış durumdaydı. Biz de olay sonrası gerekli zabıta ekiplerini, AFAD yetkililerini arayıp durumu bildirdik. Sağ olsunlar en kısa zamanda gelip gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda söz konusu yıkımın olduğu dükkanın sahibini bekliyoruz. Dükkanını açtığında kolonlarda bir zarar ziyan var mı bakacaklar. Yakın zamanda yaklaşık 30-40 ton kumaş gelmiş işletmeye. Onların verdiği yükten dolayı duvarın yıkılmış olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram sonrası Gazze'ye gidiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Madleen'e destek çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var17 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Bayram tatili için anneannesinin yanına gitmişti... - 3. Sayfa17 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü!3 yaşındaki Furkan yavaş yavaş eriyor! 2,9 milyon dolara sağlığına kavuşacak - 3. SayfaKüçük Furkan erimesinSamsun'da sokak kavgası: Pompalı tüfekle saldırdı, 2 kişi yaralandı - 3. SayfaPompalı tüfekle saldırdı: Sokak kavgasında kan aktı!Rize'de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı - 3. SayfaRize'de takla atan araçta can pazarı!Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaManisa'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...