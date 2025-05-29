İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Kurtköy'de tır devrildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Pendik Kurtköy'de sabah saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİK KİLİT
Sürücü hafif yaralanırken TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen vinç ile tırın yoldan kaldırılma çalışmalarına başlandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş