Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var, ekipler bölgede

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bağcılar’da meydana gelen zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaydet
|

Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var, ekipler bölgede
Başlık Resmiİstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var, ekipler bölgede

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Maltepe
3. SAYFA

Maltepe'de gecekondu yangınında kahreden ölüm! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.