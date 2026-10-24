Bağcılar’da meydana gelen zincirleme kazada yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var, ekipler bölgede

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala