Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı

İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hollandalı baba ve iki oğlu, İstanbul'da kaldıkları otelde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da hayatını kaybederken baba ise Taksim'de yemek yedikten sonra fenalaştıklarını söyledi.

Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi.

ÇOCUKLARI VE BABAYI HAREKETSİZ BULDULAR

Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'e geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.

İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Barış Alper transferinde son dakika gelişmesi! Gemileri yaktı: Galatasaray sözünü tutsun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu… - 3. SayfaGurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu…Balıkesir tekrar sallandı! Sındırgı'da 4.3'lük deprem - 3. SayfaBalıkesir tekrar sallandı! Sındırgı'da bir deprem dahaİzmir yanıyor! Menderes'teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor - 3. Sayfaİzmir yanıyor! 8 uçak, 9 helikopter...Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı - 3. SayfaPalyaço dehşeti! Mahalleyi birbirine kattıCenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti - 3. SayfaCenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti2 yaşındaki Aren'i hastanelik etmişti! Mahkemede "serbest kalmak" istedi - 3. SayfaAren'i hastanelik etmişti! Tahliyesini istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...