İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldı

Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi.

ÇOCUKLARI VE BABAYI HAREKETSİZ BULDULAR

Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'e geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.

2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



