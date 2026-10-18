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3. Sayfa

İstanbul'un göbeğinde silahlarla çatıştılar! Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarı

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İstanbul Esenler'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarının zarar gördüğü silahlı saldırıya ilişkin gerçek ortaya çıktı. Olayın tek taraflı bir saldırı olmadığı, karşılıklı çatışma olduğu anlaşıldı. Güvenlik kamerasının gerçeği ortaya çıkaran kayıtları sonrası tedavi altında olan yaralılar muhafaza altına alındı.

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Esenler’de geçtiğimiz günlerde iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarının zarar gördüğü silahlı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Yaralanan iki kişinin birbirlerine karşılık ateş açtığı öğrenilirken şüphelilerden biri muhafaza altına alındı.

Olay, 9 Ekim günü Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan M.B. ve A.Ç.’nin aslında silahla çatıştığı iş yerinin camlarının ise bu sebeple zarar gördüğü öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde silahlarla çatıştılar! Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarı
Başlık Resmiİstanbul'un göbeğinde silahlarla çatıştılar! Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarı

TEHDİT ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay gecesi M.B.’nin arkadaşı N.G. isimli şahsın A.Ç. tarafından tehdit edildiği, M.B.’nin durumu öğrenmesi üzerine A.Ç. ile aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir iş yerinin camının isabet aldığı görülürken, çevrede 4 adet boş kovan ele geçirildiği öğrenildi.

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GÜVENLİK KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, kimlik bilgileri belirlenen M.B. ve A.Ç.’nin karşılıklı olarak birbirlerini silahla yaraladıkları tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken devam eden çalışmalarda tedavisinin ardından taburcu edilen M.B. muhafaza altına alındı. Tedavisi devam eden A.Ç.’nin muhafaza altına alınacağı ifade edildi. Konu ile ilgili "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçu kapsamında işlemleri tamamlanan M.B. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.Ç. isimli şüpheli şahsın ise aynı suç kapsamında adli işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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