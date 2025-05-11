İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde patlama oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.