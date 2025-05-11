Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var

İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde patlama oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var - 1. Resim

İNSANLAR MAHSUR KALDI

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var - 2. Resim

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trump, Çin ile yapılan müzakereleri değerlendirdi: Pek çok konuda anlaşmaya varıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözaltına alınan sahte polislerden 5'i tutuklandı! - 3. SayfaGözaltına alınan sahte polislerden 5'i tutuklandı!Kütahya'da dehşet evi! Nagihan Uyğur'u ailecek katletmişler, sebebi de olayın kendisi kadar feci... - 3. SayfaSebebi de olayın aslı kadar feci oldu80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulundu - 3. Sayfa80 yaşındaki adamın acı sonu! 5 gün sonra evinde bulunduİstanbul'da korkunç kaza! Metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosu devrildi - 3. SayfaMetro istasyonunda bir kadının üstüne reklam panosu düştüGünlerdir aranan 80 yaşındaki şahıs için acı haber geldi! - 3. SayfaGünlerdir aranan 80 yaşındaki şahıstan acı haber!İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildi - 3. Sayfaİsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında ateş açan zanlı hakkında karar verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...