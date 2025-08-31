Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de feci olay: Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı!

İzmir'de feci olay: Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı!

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, yeğenini tabancayla vurarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yeğen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi amca, polis tarafından suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yeğenini tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Eşrefpaşa Caddesi'nde E.Y. (61) ile yeğeni Bilal Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, tabancayla Bilal Y'ye ateş etti.

HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.Y, polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
