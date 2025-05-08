Jandarma, yarış heveslerini kursaklarında bıraktı! 400 bin liralarından oldular
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sakarya’da bir grup gencin yasa dışı motosiklet yarışı yapacağını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Bağlanan motosikletler yediemin otoparkına çekilirken, sürücülere yaklaşık 400 bin lira cezai işlem uygulandı.
Akyazı ilçesinde bir grup genç motosiklet yarışı hazırlığı yaparken, jandarma ekipleri harekete geçti.
Motosikletçilerin yarışını daha başlamadan sonlandıran ekipler,birçok motosikleti çekiciye yükleyerek yediemin otoparkına gönderdi.
400 BİN LİRALIK CEZA
Motosikletlerden bazılarının trafikten men edildiği öğrenilirken, sürücülere ise yaklaşık 400 bin lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, ceza yiyen gençlerin çekiciye yüklenen motosikletlerinin önünde poz verdiği anlar da dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci