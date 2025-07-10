Kaçak olarak bindikleri gemide yakalandılar! İngiltere hayali sahil güvenliğe takıldı

Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda yakalandı. Türkiye'ye yasal yollarla girdikleri öğrenilen şahısların İngiltere'ye kaçmayı planladıkları öğrenildi.

Karadeniz Ereğli'den İstanbul'a seyir halinde olan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 90 metre uzunluğundaki "Kevser S" adlı gemide, Fas uyruklu 3 kişinin olduğu mürettebat tarafından tespit edildi.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE GİTTİ

Gemi kaptanının telsizle haber vermesi üzerine Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG 16" botu, olay yerine sevk edildi.

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İNGİLTERE HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Bozcaada açıklarında "Kevser S" gemisine çıkan Sahil Güvenlik ekibi, gemide kaçak olarak bulunan 3 kişiyi yakaladı. Türkiye'ye yasal yolla giren ancak kaçak yolla İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.