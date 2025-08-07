Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesinde bulunan 11 katlı bir binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 11'inci kattaki daireye sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilenirken, kendi imkanlarıyla binadan çıkan aileye sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Öte yandan yangın haberini alarak olay yerine gelen ailenin bir ferdi ise kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken her iki dairede de maddi hasar meydana geldi.

"AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Binanın 11'inci katındaki dairede oturan Sibel Özsoysal, "En üst kat benimdi, ben evde yoktum. Aşağı katta yangın çıkmış, benim tarafa da sıçramış. Benim dairede kimse yoktu, aşağı katta varmış, onları da çıkarmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Apartman sakini Serpil Güngör ise, "İki çocuk ile anne varmış, çocukların çok yaramaz olduğu söyleniyor. Ailenin sağlık durumu şu an iyi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.