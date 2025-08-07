Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği

Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de bulunan 11 katlı bir binanın 10'uncı katında yangın çıktı. Alevler üst karta sıçrarken, evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesinde bulunan 11 katlı bir binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 11'inci kattaki daireye sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilenirken, kendi imkanlarıyla binadan çıkan aileye sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Öte yandan yangın haberini alarak olay yerine gelen ailenin bir ferdi ise kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken her iki dairede de maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği - 1. Resim

"AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Binanın 11'inci katındaki dairede oturan Sibel Özsoysal, "En üst kat benimdi, ben evde yoktum. Aşağı katta yangın çıkmış, benim tarafa da sıçramış. Benim dairede kimse yoktu, aşağı katta varmış, onları da çıkarmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Apartman sakini Serpil Güngör ise, "İki çocuk ile anne varmış, çocukların çok yaramaz olduğu söyleniyor. Ailenin sağlık durumu şu an iyi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de 11 katlı binada yangın paniği - 2. Resim

