İstanbul elektrik kesintisi 4 Ağustos: Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Bayrampaşa’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 4 Ağustos günü farklı ilçelerde gerçekleşiyor. İstanbul’da planlanan kesintiler güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki, Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Bayrampaşa’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ kesinti sorgulama ve elektrik kesintisi saatleri hakkında tüm detaylar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’nda Bahçelievler, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Anadolu Yakası’nda Kadıköy’de elektrikler belirli saatlerde kesiliyor. Kesintilerin amacı, şebeke güvenliği ve sürdürülebilirliğin sağlanması olarak açıklandı.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, planlı kesintilerle ilgili vatandaşları önceden bilgilendiriyor. Kesintilere dair detaylı bilgi ve bölgesel sorgulamalar için BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri kullanılabiliyor.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler’de birçok mahallede sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanıyor. Kocasinan Merkez, Cumhuriyet, Soğanlı ve Yenibosna Merkez gibi bölgelerde bakım ve yatırım çalışmaları devam ediyor.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayrampaşa’da da sabah saatlerinden itibaren geniş kapsamlı elektrik kesintileri yapılıyor. Cevatpaşa, Altıntepsi ve Yenidoğan gibi mahallelerde trafo bakımları ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemiyor. Kesintilerin akşam 17.00’ye kadar sürmesi planlanıyor.

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy’de planlı değil anlık şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Caferağa Mahallesi, Mühürdar ve Moda Sahil Yolu ile Sahrayıcedit Mahallesi Uçar Sokak civarında arızalar tespit edildi. Onarım çalışmaları sürüyor ve enerji kısa sürede yeniden sağlanacak.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Küçükçekmece ilçesinde Cennet, İnönü, Mehmet Akif ve Halkalı Merkez gibi mahallelerde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanıyor. Havai hat yenilemeleri ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor.