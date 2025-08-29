Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kafede silahla başından vurulmuştu! Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı

- Güncelleme:
Kafede silahla başından vurulmuştu! Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı
3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy'de kafede oturduğu sırada eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Meriç'i vuran şüpheli E.H., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çekmeköy'de geçtiğimiz gün akşam saat 21.00 sıralarında bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vurulmuş, saldırgan da olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetmişti.

Kafede silahla başından vurulmuştu! Kulüp başkanını öldüren şüpheli yakalandı - 1. Resim

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meriç'in vurulması olayının şüphelisi E.H. isimli şahıs, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Öte yandan, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Tuncay Meriç'in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor adında kulübün başkanı olduğu ancak halihazırda böyle bir görevinin olmadığı ve söz konusu kulübün son 3 sezondur faaliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

