Kardeşleri ölüm ayırdı! Feci kazadan kahreden haber
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan araç refüje çarptı. Feci kazada iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.
Tarsus otoyol Batı çıkışında alınan bilgiye göre, Mustafa Alpay yönetimindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.
KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Alpay olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Mahmut A. ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı Mahmut A. ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar