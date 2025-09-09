Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kargo firması çalışanlarından tepki çeken hareket! Hepsini fırlattı

Kargo firması çalışanlarından tepki çeken hareket! Hepsini fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün Esenyurt'ta bulunan Atatürk Mahallesi'nde bir kargo firmasında meydana geldi.

PAKETLERİ FIRLATTILAR

Firma çalışanları, dağıtım için araca yükleme yaparken paketleri kamyona fırlattı.

Kargo firması çalışanlarından tepki çeken hareket! Hepsini fırlattı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerası tarafından görüntülendi.

