Kargo firması çalışanlarından tepki çeken hareket! Hepsini fırlattı

Olay dün Esenyurt'ta bulunan Atatürk Mahallesi'nde bir kargo firmasında meydana geldi.

PAKETLERİ FIRLATTILAR

Firma çalışanları, dağıtım için araca yükleme yaparken paketleri kamyona fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerası tarafından görüntülendi.