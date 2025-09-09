Kargo firması çalışanlarından tepki çeken hareket! Hepsini fırlattı
Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay dün Esenyurt'ta bulunan Atatürk Mahallesi'nde bir kargo firmasında meydana geldi.
PAKETLERİ FIRLATTILAR
Firma çalışanları, dağıtım için araca yükleme yaparken paketleri kamyona fırlattı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerası tarafından görüntülendi.
