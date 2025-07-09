Görüntüler Esenyurt'tan geldi! Adamlar baskına gitti

İstanbul Esenyurt'ta binlerce kişinin yaşadığı bir sitede yönetim krizi çıktı. Resmi seçimlere 1 ay olmasına rağmen usulsüz seçim yapan bir grup, yönetime el koymaya çalıştı. Onlarca kişinin siteyi bastığı o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akevler Mahallesi'nde binlerce kişinin yaşadığı lüks sitede yaşandı. Daha önce de sık sık site yönetimlerinde yaşanan krizlerle gündeme gelen Esenyurt'ta bu seferde bir sitede resmi seçimlere yaklaşık 1 ay olmasına rağmen usulsüz bir seçim yapıldı.

Resmi olmayan seçimler sonucunda yönetimi kazanan şahıslar ise kalabalık bir grupla siteye geldi. Onlarca şahıs çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı attı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine ise çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.