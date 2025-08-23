Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karşıya geçen aileye otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var



Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da karayolunda karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde saat 15.00'te Kestel'in Ümitalan rampasında kaza meydana geldi.

ARACIYLA AİLEYE ÇARPTI

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ahmet Çağrı B. (31) yönetimindeki 06 EVA 810 plakalı otomobil, karayolundan karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan Hatice D. (63), Esra K.(36), Irmak K.(11) ile 3 yaşındaki Poyraz K.'ya çarptı.

Karşıya geçen aileye otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralı çocuklar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Hatice D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşıya geçen aileye otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 



