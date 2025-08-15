Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kendi aracıyla ölüme götürdü! Yaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı

Kendi aracıyla ölüme götürdü! Yaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Seni işe götüreceğim' diyerek 60 yaşındaki kadını evden çıkaran zanlı, öldürüp altınlarını çaldı. Katil zanlısı, kan donduran cinayeti itiraf etti.

Mersin'de kan donduran bir cinayet yaşandı. 60 yaşındaki kadını 'Seni işe götüreceğim' diyerek evinden alan katil zanlısı, yaşlı kadını öldürüp altınlarını gasp etti. Tutuklanan katil zanlısı, silahı arkadaşından emanet aldığını, cinayeti tek başına planlayıp gerçekleştirdiğini itiraf etti.

GÜNÜBİRLİK İŞE GİDİYORDU

Günübirlik işlere giden 60 yaşındaki Cevahir İnan'ın bir hafta önce merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde ormanlık alanda cesedi bulundu.

Kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 60 yaşındaki kadını öldüren kişinin H.A. olduğu belirlendi.

KENDİ ARACINA BİNDİRDİ

Yapılan saha taraması, güvenlik kamerası incelemelerinde H.A'nın aynı mahallede ikamet eden Cevahir İnan'ı kendisinin kullandığı araca bindirdiği, bir süre sonra silahla ateş edip öldürerek cesedini ormanlık alana bıraktığı tespit edildi.

YAKALANINCA HERŞEYİ İTİRAF ETTİ

JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayette kullandığı silahı arkadaşı B.Ö.'den ödünç aldığını ve olayı gerçekleştirdikten sonra da geri teslim ettiğini itiraf etti.

ÇALDIĞI ALTINLARI KUYUMCUYA SATTI

Maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyalarını çaldığını kabul eden şüpheli, bir kuyumcuya sattığını itiraf etti.

EMANET SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Ekipler, tabancanın sahibi B.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürdüğü kadının altınlarını satarken kuyumcudaki güvenlik kamerasınca da görüntülenen zanlının ifadesinde emanet aldığı silahla tek başına planladığı cinayeti işleyip, ziynet eşyalarını aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

