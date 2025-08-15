Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Utanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de TOKİ konutlarının yanındaki mezarlığın yakınına atılan alkol şişeleri mahallelinin tepkisine neden oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ konutlarının yanındaki yeni mezarlığın çevresine atılan alkol şişeleri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE GELİP ŞİŞE BIRAKIYORLAR

İlçe merkezindeki Akalın Mezarlığı'nın dolması üzerine iki yıl önce Esenyurt TOKİ konutlarının hemen arkasında yeni bir mezarlık alanı oluşturuldu. 15 bin kişinin yaşadığı bölgede yer alan yeni mezarlığın çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı kişiler, içki şişelerini mezarlığın hemen dibine bırakarak utanç verici görüntülere sebep oluyor.

Utanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili - 1. Resim

MAHALELELİ TEPKİLİ

Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istedi.

Utanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili - 2. Resim

Bir mahalle sakini, "Hemen her gün burada insanlarımızın defin işlemleri yapılıyor, burası kutsal bir yer. Mezarlığın hemen yanında 15 bine yakın insan oturuyor. Bırakılan bu pislikler vicdansızlık. Kendinize saygınız yoksa bile ölülerimize saygı gösterin" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırmasını istediklerini belirterek, bu görüntüleri kabul etmeyeceklerini vurguladı.

