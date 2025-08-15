Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var, ekipler sevk edildi

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan servis aracı kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.