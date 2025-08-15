Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var, ekipler sevk edildi

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var, ekipler sevk edildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Ümraniye TEM bağlantı yolunda bir servis midibüsü devrildi. 8 yaralının olduğu kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan servis aracı kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var, ekipler sevk edildi - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

