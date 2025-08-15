Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Biri yandı, biri karaya oturdu! Bodrum'da milyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da milyon dolarlık bir yatta yangın çıkarken, bir tekne ise karaya oturdu. Her iki kaza ucuz atlatılırken, 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaz tatilinin uğrak yeri Bodrum, milyonluk yat ve tekne kazalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bodrum'da bugün peş peşe deniz kazası yaşandı. Milyon dolarlık bir yatta yangın çıkarken, bir tekne ise Çatal Adası’nda karaya oturdu.

LÜKS MOTORYATTA ELEKTRİK ARIZASI YANGIN ÇIKARTTI

Yalıkavak koyuna demirlenen lüks motoryatta saat 12.30 sıralarında elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle alevler yükseldi.

Biri yandı, biri karaya oturdu! Bodrum'da milyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldı - 1. Resim

Kısa sürede teknenin büyük bölümünü saran yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Biri yandı, biri karaya oturdu! Bodrum'da milyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldı - 2. Resim

Yangına denizden müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangında her hangi bir yaralanma olmaması sevindirdi. Hasar meydana gelen milyon dolarlık motoryat marinaya çekildi.

ARIZA YAPTI, ÇATAL ADASI'NA OTURDU

Bir diğer kaza da Yalıkavak açıklarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yapan tekne sürüklenerek Çatal Adası kıyısına oturdu.

Biri yandı, biri karaya oturdu! Bodrum'da milyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldı - 3. Resim

Teknede bulunan  3 kişi, karaya çıkarak kendilerini kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler 3 kişiyi adadan kurtararak güvenli bölgeye götürdü.

Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Teknenin, yapılacak çalışmaların ardından bölgeden çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

