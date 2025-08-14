Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bodrum'da isale hattı patladı! İş yeri ve depolar sular altında kaldı

Bodrum'da isale hattı patladı! İş yeri ve depolar sular altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da isale hattı patladı! İş yeri ve depolar sular altında kaldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patlamadı. Yaşanan olayın ardından sular altında kalan iş yerinde ve deposunda hasar oluştu.

Bodrum Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgedeki bir iş yeri ve deposu tonlarca suyla doldu. İş yerinde hasar meydana gelirken, içerisindeki ürünler de zarar gördü.

Bodrum'da isale hattı patladı! İş yeri ve depolar sular altında kaldı - 1. Resim

İşletmeci Yusuf Bartek, gazetecilere, hasarın büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatan Bartek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bodrum'da isale hattı patladı! İş yeri ve depolar sular altında kaldı - 2. Resim

Bölgede yaşayan Mehmet Ali Koca da deponun yüzme havuzu haline geldiğini ifade ederek, birçok ürünün zarar gördüğünü, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Belediye ekiplerince bölgede su tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentileri aştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özlem Çerçioğlu resmen AK Parti'de! Kürsüye çıkıp bu sözlerle Özgür Özel'e meydan okudu - Gündem'Topuklu Efe'den Özel'e zehir zemberek sözler15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı - GündemGözaltına alınan zanlıdan skandal ifade3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden yuvarlayan cani tahliye edildi - GündemO cani tahliye edildi, artık aramızda!Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada - GündemÖlüme böyle atladı! Yüzecekti, cesedi çıkarıldı...Edirne'de yürekler ağza geldi! Kolonları patlayan bina tahliye edildi... İddia ise çok vahim - GündemKolonları patlayan bina tahliye edildiAK Parti'nin 24. yılı... Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Beyefendiyi daha çok rahatsız edeceğiz - Gündem"Beyefendiyi daha çok rahatsız edeceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...