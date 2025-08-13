Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak"

Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Yalova açıklarında denize açılan Halit Yukay’dan günlerdir haber alınamıyor. Teknesi parçalanmış şekilde bulunan iş adamı için aramalar devam ederken, yakın dostu Seda Bakan, 'Arkadaşımızı çok özlüyoruz, keşke bu sadece korkunç bir rüya olsa' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan iş adamı Halit Yukay’dan günlerdir haber alınamıyor. Sahip olduğu “Graywolf” adlı tekne, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak" - 1. Resim

Sahil Güvenlik, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama çalışmalarını sürdürüyor, ancak Yukay’a henüz ulaşılamadı.

Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak" - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturmada, tekneye çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., İstanbul’da tutuklandı.

Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak" - 3. Resim

SEDA BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM GELDİ

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yukay’ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 

Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak" - 4. Resim

Bakan, birlikte çekilmiş bir videoyu yayınlayarak, “Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak” ifadelerini kullandı.

