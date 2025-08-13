Halit Yukay hâlâ bulunamadı! Seda Bakan’ın paylaştığı görüntü dikkat çekti: "Korkunç bir rüya görmüş olsak"

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açılan iş adamı Halit Yukay’dan günlerdir haber alınamıyor. Sahip olduğu “Graywolf” adlı tekne, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu.

Sahil Güvenlik, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama çalışmalarını sürdürüyor, ancak Yukay’a henüz ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturmada, tekneye çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., İstanbul’da tutuklandı.

SEDA BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM GELDİ

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yukay’ın yakın dostu Seda Bakan sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Bakan, birlikte çekilmiş bir videoyu yayınlayarak, “Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak” ifadelerini kullandı.