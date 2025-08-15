Defne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisi
TIME dergisinin ilk “Yılın Kızları” listesinde yer alan Defne Özcan, Türkiye’nin en genç solo pilotu olarak adını dünyaya duyurdu. Genç yaşta havacılık ve STEM alanındaki başarılarıyla ilham veren 'Defne Özcan kimdir, nereli, kaç yaşında' konuları merak konusu.
17 yaşındaki Defne Özcan, TIME’ın 2025 Yılın Kızları listesinde yer alarak gündem oldu. Havacılık tutkusu dikkat çeken Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
DEFNE ÖZCAN KİMDİR?
Bursa’da yaşayan ve Özel Bursa Kültür Fen Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi olan Defne Özcan, 17 yaşında TIME dergisinin 2025 Yılın Kızları listesinde yer aldı.
16 yaşında, 27 Ekim 2024’te Türkiye’nin en genç solo pilotu unvanını kazanarak tarihe geçti.
Koç Üniversitesi’nde yaz araştırma programında medikal sistemler üzerine araştırma yaptı. Maryland Üniversitesi’nin Women in Engineering programına katılarak mühendislik alanındaki yetkinliklerini geliştirdi.
DEFNE ÖZCAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
2008 doğumlu olan Defne Özcan, 2025 itibarıyla 17 yaşında. 16 yaşında Türkiye’nin en genç solo pilotu unvanını kazandı.
Havacılık tutkusunu genç yaşta keşfeden Özcan, Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için eğitim alırken, aynı zamanda mühendislik ve bilim alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor.