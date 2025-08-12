Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi

ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da trafik kazasında can veren Furkan Aygar'ın, ASELSAN'a iş görüşmesine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Aygar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde 29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar'ın idaresindeki araç ile aynı yönde seyreden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle aracının içinde sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen Aygar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Aygar için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda yer alan Ortaköy Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç mühendisin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracının sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi - 2. Resim

ASELSAN'A İŞ BAŞVURUSUNA GİDECEKTİ

Mühendis Aygar'ın ASELSAN'a iş görüşmesine gittiği için yola çıktığı öğrenildi. Meydana gelen kazayla ilgiliyse incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

