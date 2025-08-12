ASELSAN'a iş görüşmesine giderken öldü! Gözyaşlarıyla defnedildi

Dün sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde 29 yaşındaki mühendis Furkan Aygar'ın idaresindeki araç ile aynı yönde seyreden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle aracının içinde sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen Aygar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Aygar için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda yer alan Ortaköy Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç mühendisin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracının sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ASELSAN'A İŞ BAŞVURUSUNA GİDECEKTİ

Mühendis Aygar'ın ASELSAN'a iş görüşmesine gittiği için yola çıktığı öğrenildi. Meydana gelen kazayla ilgiliyse incelemelerin devam ettiği aktarıldı.