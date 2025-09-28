Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 115 İHA'nın 97'sini imha ettiğini açıkladı. Saldırıların devam ettiği ve kuzeyden yeni İHA gruplarının yaklaştığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 26 Eylül akşamından 27 Eylül gecesine kadar, Rusya tarafından fırlatılan 115 insansız hava aracından (İHA) 97’sinin imha edildiğini veya elektronik harp unsurlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha etti - 1. Resim

FIRLATILAN 115 İHA'DAN 97'Sİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna merkezli Ukrinform ve RBC Ukraine'den edinilen bilgilere göre, Rusya 26 Eylül Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Rusya) ve geçici olarak işgal altındaki Kırım’ın Çavda bölgesinden toplam 115 saldırı amaçlı İHA fırlattı.

Bunların 70’ten fazlasının Şahed tipi olduğu bildirildi.

Ukrayna’ya yönelik hava saldırısı, hava kuvvetleri unsurları, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp sistemleri, insansız hava aracı timleri ve mobil ateş destek ekipleri tarafından püskürtüldü.

Rekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha etti - 2. Resim

ENKAZLAR HASARA YOL AÇTI

Ön verilere göre, 27 Eylül Cumartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla 97 İHA kuzey, güney, doğu ve orta bölgelerde düşürüldü veya etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, altı farklı noktada 17 İHA’nın hedeflere isabet ettiği, iki bölgede ise düşürülen İHA’ların enkazının hasara yol açtığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıların hâlen sürdüğü ve kuzey yönünden yeni İHA gruplarının yaklaştığı uyarısında bulundu.

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum
