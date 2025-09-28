Trump’tan Türkiye’ye geri vites: “Rusya konusunda baskı yapamayız”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda Türkiye ile ilişkiler, Gazze’de barış ihtimali ve küresel gündeme dair ezber bozan çıkışlar yaptı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirirken, “Türkiye ile F-35’ler konusunda kolayca anlaşabiliriz” dedi.

ERDOĞAN'LA ''HARİKA BİR GÖRÜŞME''

Trump, Beyaz Saray’daki programında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Birçok iyi tartışma gerçekleştirdik” dedi.

Erdoğan’la öğle yemeğinde bir araya geldiklerini vurgulayan Trump, iki tarafın da istediği başlıklarda ilerleme sağlandığını belirtti.

F-35 VURGUSU: KOLAYCA ANLAŞABİLİRİZ

ABD Başkanı, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda sorulan soruya, “Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet. Tabii bu, onun da bizim için bir şey yapmasına bağlı olacak” cevabını verdi. Erdoğan için “harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam” ifadelerini kullanan Trump, askeri teçhizat alımında verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti.

"GAZZE'DE BARIŞ OLMASINI İSTİYORUZ" Trump, Orta Doğu’daki liderlerle görüştüğünü söyleyerek, “Gazze’de çok kötü olan durumun son bulması için çalışıyoruz. Belki çok yakında bir barış sağlanabilir” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştüğünü belirten Trump, “Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz, cenazelerin geri gelmesini istiyoruz. O bölgede barış olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA KONUSUNDA GERİ VİTES

Türkiye’nin Rus gazı alımlarına değinen Trump, Ankara’ya doğrudan baskı yapmadığını, ancak Türkiye’nin farklı seçeneklere sahip olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin bu hususta doğru olanı yapacağına inanıyorum” dedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA PLANINA SERT ÇIKIŞ

Trump, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planları için ise net konuştu:

“İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Artık yeter, durma zamanı geldi.”

TİKTOK KARARI

Trump, Çin merkezli TikTok’un Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in onayladığını da duyurdu. TikTok’un algoritmasının Amerikan şirketleri tarafından yönetileceğini belirten Trump, uygulamanın artık “ulusal güvenlik tehdidi olmayacağını” söyledi.