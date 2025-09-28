Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan Türkiye’ye geri vites: “Rusya konusunda baskı yapamayız”

Trump’tan Türkiye’ye geri vites: “Rusya konusunda baskı yapamayız”

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan Türkiye’ye geri vites: “Rusya konusunda baskı yapamayız”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Daha önce “Türkiye’nin yapabileceği en iyi şey Rusya’dan petrol ve doğal gaz almayı bırakmak olur” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki son açıklamasında geri adım attı. Trump, Ankara’ya baskı yapmadığını belirterek, “Türkiye’nin farklı seçeneklere sahip olduğunu biliyoruz, doğru olanı yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda Türkiye ile ilişkiler, Gazze’de barış ihtimali ve küresel gündeme dair ezber bozan çıkışlar yaptı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi “harika” olarak nitelendirirken, “Türkiye ile F-35’ler konusunda kolayca anlaşabiliriz” dedi.

ERDOĞAN'LA ''HARİKA BİR GÖRÜŞME''

Trump, Beyaz Saray’daki programında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Birçok iyi tartışma gerçekleştirdik” dedi.

Erdoğan’la öğle yemeğinde bir araya geldiklerini vurgulayan Trump, iki tarafın da istediği başlıklarda ilerleme sağlandığını belirtti.

F-35 VURGUSU: KOLAYCA ANLAŞABİLİRİZ

ABD Başkanı, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda sorulan soruya, “Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet. Tabii bu, onun da bizim için bir şey yapmasına bağlı olacak” cevabını verdi. Erdoğan için “harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam” ifadelerini kullanan Trump, askeri teçhizat alımında verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti.

"GAZZE'DE BARIŞ OLMASINI İSTİYORUZ"

Trump, Orta Doğu’daki liderlerle görüştüğünü söyleyerek, “Gazze’de çok kötü olan durumun son bulması için çalışıyoruz. Belki çok yakında bir barış sağlanabilir” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştüğünü belirten Trump, “Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz, cenazelerin geri gelmesini istiyoruz. O bölgede barış olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA KONUSUNDA GERİ VİTES

Türkiye’nin Rus gazı alımlarına değinen Trump, Ankara’ya doğrudan baskı yapmadığını, ancak Türkiye’nin farklı seçeneklere sahip olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin bu hususta doğru olanı yapacağına inanıyorum” dedi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA PLANINA SERT ÇIKIŞ

Trump, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planları için ise net konuştu: 

“İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Artık yeter, durma zamanı geldi.”

TİKTOK KARARI

Trump, Çin merkezli TikTok’un Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in onayladığını da duyurdu. TikTok’un algoritmasının Amerikan şirketleri tarafından yönetileceğini belirten Trump, uygulamanın artık “ulusal güvenlik tehdidi olmayacağını” söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Rekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha ettiHalsizlik ve düşük tansiyon belirtileri vardı! 200 binde 1 görülen hastalığı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha etti - DünyaRekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi!Bilim insanları uyardı! Kara delikler 2035’e kadar patlayabilir, %90 ihtimalle kapıda - DünyaBilim insanları uyardı! Kara delikler 2035’te patlayacakABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var - DünyaABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı varGazze'deki soykırımı anlatmıştı: ABD vizesi iptal edilen Petro'dan Doha önerisi - DünyaABD vizesi iptal edilen Petro'dan Doha önerisiSan Marino, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - DünyaSan Marino, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!Asya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı! - DünyaAsya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı!
Sonraki Haber Yükleniyor...