Petrol alımı spekülasyonları sonrası Rusya'dan Ankara'ya güven mesajı! "Türkiye'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Moskova’nın Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda sadece kendi güvenliği ve hayati çıkarlarını koruyacak şartlarda müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

"RUSYA ANLAŞMAYA HAZIR"

Lavrov, Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan Rusların ve Rusça konuşan nüfusun haklarının korunmasının ön şart olduğunu vurguladı.

Bakan, bugüne kadar Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde “dürüstçe anlaşmaya hazır” bir yaklaşım görmediklerini belirtti.

"RUSYA'NIN AVRUPA'YA SALDIRMAYA NİYETİ YOK"

Lavrov, Rusya’nın NATO ve AB’ye saldırma niyeti olmadığını, hiçbir zaman olmadığını söyledi. Lavrov, Moskova’ya yönelik herhangi bir “saldırının” kararlı bir şekilde karşılık bulacağını da uyarısında belirtti.

Filistin meselesine de değinen Lavrov, "Bugün fiilen, Birleşmiş Milletler’in Filistin devleti kurulmasına ilişkin kararını gömmeye yönelik bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURACAK MI?" SORUSUNA LAVROV'DAN CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin baskısı altında Ankara’nın Rusya’dan gaz ve petrol alımını durdurup durduramayacağına ilişkin sorulara cevap verdi.

Lavrov, “Tahmin yürütmek istemiyorum, ama Türkiye ve diğer tüm ortaklarımızla ilgili olarak her zaman söylediğimi teyit etmek istiyorum: Türkiye'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz ve Türkiye'nin kendisine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok” dedi.

DANİMARKA'DA DRONE TEHDİDİ

Financial Times’in haberine göre, Danimarka’da sivil ve askeri havaalanları yakınlarında görülen insansız hava araçları, AB’nin hava sahasında savunmasız noktalar olduğunu gösterdi.

Yetkililer, dronları tespit edemediklerini veya düşüremediklerini, yolcu dolu uçaklar ve konutlar nedeniyle müdahale edemediklerini açıkladı. Uzmanlar, bu durumun kritik altyapıyı korumanın büyük bir zorluk olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

YENİ BİR ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı, bu sonbaharda Rusya–ABD ikili anlaşmazlıklarına ilişkin üçüncü tur görüşmelerin yapılacağını açıkladı.