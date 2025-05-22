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Kendini ağaca asmıştı! Arzu'nun ölümüyle ilgili kocasının ardından kayınvalide de tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da 20 yaşındaki bir çocuk annesinin, evinin önündeki ağaca kendini asarak intihar etti. Kahreden olayın ardından ilgili soruşturma genişletildi. Genç kadının eşi Cihan A.'nın ardından, kayınvalidesi Kıymet A. da "geline karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaybaşı ilçesi İlküvez ile Aşıklı Mahallesi arasındaki mevkide, 11 Mayıs Pazar günü saat 18.00 sıralarında Arzu Ay'ın cansız bedeni bulundu.

EŞİ, EZİYET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri ve evde yapılan incelemelerin sonucunda Arzu Ay'ın eşi Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A., Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Cihan A., eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı ve eziyet ettiği tespit edilerek "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini ağaca asmıştı! Arzu'nun ölümüyle ilgili kocasının ardından kayınvalide de tutuklandı - 1. Resim

SERBEST BIRAKILMIŞTI

"Gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet A. hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleşmesi ve alınan yeni ifadeler neticesinde tekrar gözaltı kararı verildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet A., Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kendini ağaca asmıştı! Arzu'nun ölümüyle ilgili kocasının ardından kayınvalide de tutuklandı - 2. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, Kıymet A.'yı "geline karşı eziyet" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Böylece Arzu Ay'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı ikiye yükselmiş oldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Kendini ağaca asmıştı! Arzu'nun ölümüyle ilgili kocasının ardından kayınvalide de tutuklandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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