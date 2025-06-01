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Kırıkkale'de otomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırıkkale&#039;de otomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Cankurtaran köyü mevkisinde meydana geldi. C.A. (60) idaresindeki otomobil,  M.S'nin (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de otomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ CANINDAN OLDU

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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