Kırıkkale'de otomobil, kamyonet ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Cankurtaran köyü mevkisinde meydana geldi. C.A. (60) idaresindeki otomobil, M.S'nin (40) kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ CANINDAN OLDU
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ile araçlardaki 2 kişi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş