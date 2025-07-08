Kocaeli'de acı olay! Engelli kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi
Kocaeli'de denize giren engelli kızının çırpındığını gören baba hemen suya atladı. Evladını kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak can verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'de yaşayan Murat Akın (52), engelli kızı Rana Akın ile denize girmek için Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Uzunkum plajına gitti.
KIZININ PEŞİNDEN GİTTİ
Sahilde oturan baba suya giren kızını izlerken çırpındığını fark edip peşinden atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.
TALİHSİZ ADAM CANINDAN OLDU
Adrese Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti.
YASAK YERDE DENİZE GİRMİŞLER
Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi. Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.