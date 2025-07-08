Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de acı olay! Engelli kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi

Kocaeli'de acı olay! Engelli kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de acı olay! Engelli kızını kurtarmak isteyen baba boğularak can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de denize giren engelli kızının çırpındığını gören baba hemen suya atladı. Evladını kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak can verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de yaşayan Murat Akın (52), engelli kızı Rana Akın ile denize girmek için Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Uzunkum plajına gitti. 

KIZININ PEŞİNDEN GİTTİ

Sahilde oturan baba suya giren kızını izlerken çırpındığını fark edip peşinden atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. 

TALİHSİZ ADAM CANINDAN OLDU

Adrese Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti.

YASAK YERDE DENİZE GİRMİŞLER

Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi. Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Yeni sezon için geri sayım başladı!Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 3. SayfaEngelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunçKafes Operasyonu'nda 25 şüpheli yakalandı! 5 milyon TL nakit ele geçirildi - 3. SayfaKafes Operasyonu'nda 5 milyon TL nakit ele geçirildi!Rize'de feci kaza! Minibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandı - 3. SayfaMinibüs ticari araç ile çarpıştı, can pazarı yaşandıİstanbul'da makas atan araç dehşet saçtı! Arabalar boşluğa düştü... - 3. Sayfaİstanbul'da makas atan araç dehşet saçtı!Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı - 3. SayfaŞoför hayatının şokunu yaşadı! Bir anda...Adıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı - 3. SayfaAdıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...