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Kocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras meselesi sebebiyle kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren abi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K. (56) ile F.K (59) isimli iki kardeşin arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle abi F.K., tüfekle kardeşi İsmail K'ya ateş etti. İsmail K. kanlar içinde yerde kalırken, ağabey ise olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı - 1. Resim

HASTANEDE CAN VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail K. hayatını kaybetti.

Kocaeli'de miras kavgası! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı - 2. Resim

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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