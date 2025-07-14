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Kocaeli'deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşandı. Bir amca husumetli olduğu yeğenlerine kurşun yağdırdı. İçlerinden biri yaralı halde hastaneye kadar kaçıp durumu anlatınca adrese giden ekipler diğerlerinin cansız bedeni ile karşılaştı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 5. Resim

İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca F.Y., yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile M.S'ye ateş etti.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 4. Resim

İÇLERİNDEN BİRİ YARALI HALDE KAÇTI

M.S., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı... - 3. Resim

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli'deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı... - 4. Resim

Polis, olaya ilişkin "kasten öldürme - kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye azmettirme" suçu iddiasıyla amca F.Y., K.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi - 1. Resim

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y., savcılıkça serbest, D.Y. de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.Y. ise tutuklandı.

Kocaeli'deki dehşette sıcak gelişme! Kurtulan kardeşlerden biri ortaya çıkarmıştı... - 6. Resim

İki kardeş gözyaşları içinde toprağa verilmişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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