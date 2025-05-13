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Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Bir aile darmadağın oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Bir aile darmadağın oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan araç takla atarak dereye yuvarlandı. Feci kazada aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolunun Balkaya köyü mevkiinde edinilen bilgilere göre, Ömer Önercan (45) yönetimindeki 06 FT 2114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

DEREYE YUVARLANDI

Araç, dere içerisine yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Tevfik Eymen Önercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Bir aile darmadağın oldu - 1. Resim

DURUMLARI AĞIR

Kazada sürücü Ömer Önercan ile Zeynep Önercan (25) yaralanırken, Tuba Buğlem Önercan (3) ve Tuba Önercan (42) ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tuba Buğlem Önercan ile Tuba Önercan, buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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